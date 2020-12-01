Однако делать окончательные выводы пока не спешат

В нескольких субъектах России наметился тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Такое заявление сделала заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"Есть ряд субъектов, где прослеживается уверенная тенденция на стабилизацию", – приводит ее слова РИА "Новости".

Как заявила специалист, давать окончательные прогнозы по эпидситуации в стране очень сложно – до сих пор не изучены все особенности новой инфекции.

За последние сутки было выявлено почти 26,5 тысяч заражений коронавирусом. Умерли 569 россиян.