Названы регионы с самой тревожной ситуацией по коронавирусу в России

В зоне повышенного риска - жители Петербурга и Калининграда

Ситуация в России из-за распространения эпидемии CОVID-19 остается довольно напряженной. Об этом заявили участники заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник, 1 декабря.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в некоторых регионах страны больницы полностью забиты.

"Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах РФ, наибольшую тревогу у нас вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург",

заявил министр. Он также признал, что в РФ наблюдается дефицит некоторых лекарств, применяемых для лечения пациентов с COVID-19. Поэтому сейчас прорабатывается возможность доставки нужных препаратов из-за рубежа.

По данным на утро 1 декабря, за последние сутки в России заразились коронавирусом 26402 человека. Больше всего новых больных в Москве – 6524 человека. В Санкт-Петербурге прирост составил 3697 случаев.

Николай ВИКТОРОВ

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