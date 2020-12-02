Очередной рекорд по смертности: свежая статистика по коронавирусу в России на 2 декабря

Очередной рекорд по смертности: свежая статистика по коронавирусу в России на 2 декабря
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Из-за COVID-19 наша страна лишилась еще 589 жителей

В течение последних суток инфекцию из Китая подхватили 25 345  россиян. Всего за время пандемии заболели 2 347 401 гражданин, информирует Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше зараженных по-прежнему в Москве – там их число выросло на 5 191 горожанина. В Петербурге COVID-19 диагностировали у  3684 жителей. В Московской области тесты 1 148 жителей дали положительный результат.

Умерли в нашей стране за сутки 589 инфицированных. В общей сложности, эпидемия унесла жизни 41053 россиян.

В течение дня выздоровели 26 882 зараженных. В целом, как передает Оперштаб, избавились от коронавируса 1 830 349 человек жителей нашей страны.

Ранее были указаны российские регионы, в которых распространение COVID-19 вызывает особую тревогу. Больше других рискуют жители Санкт-Петербурга и Калининграда.

При этом в других субъектах РФ ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. Однако давать окончательные прогнозы пока рано.  

Полина ДОРОЖКИНА

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