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Раскрылось до этого не известное последствие коронавируса. Это ранняя старость, заявилапрофессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Это характерно для организмов даже тех, у кого болезнь протекала в легкой форме. К такому выводу в ноябре пришли специалисты, наблюдавшие за пациентами с COVID-19, отметила биолог в разговоре с корреспондентом РИА "Новости".
Из обследованных у 70%, легко справившихся с недугом, были замечены отклонения в работе некоторых внутренних органов. В основном, это были заболевания, которые обычно возникают в 60 лет, а у зараженных коронавирусом их диагностировали в 40 лет. То есть инфекция сокращает ресурсы организма и тем самым ускоряет его старение, передает слова Барановой телеканал "360".
По ее мнению, необходимо вести как можно больше таких исследований. Кроме того, очень важно тщательно анализировать состояние пациентов с COVID-19 после их выздоровления, пишет RT.
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