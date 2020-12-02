Заражение COVID-19 даже в легкой форме не исключает удара по организму

Раскрылось до этого не известное последствие коронавируса. Это ранняя старость, заявилапрофессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Это характерно для организмов даже тех, у кого болезнь протекала в легкой форме. К такому выводу в ноябре пришли специалисты, наблюдавшие за пациентами с COVID-19, отметила биолог в разговоре с корреспондентом РИА "Новости".

Из обследованных у 70%, легко справившихся с недугом, были замечены отклонения в работе некоторых внутренних органов. В основном, это были заболевания, которые обычно возникают в 60 лет, а у зараженных коронавирусом их диагностировали в 40 лет. То есть инфекция сокращает ресурсы организма и тем самым ускоряет его старение, передает слова Барановой телеканал "360".

По ее мнению, необходимо вести как можно больше таких исследований. Кроме того, очень важно тщательно анализировать состояние пациентов с COVID-19 после их выздоровления, пишет RT.