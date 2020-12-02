Кудрин заразился коронавирусом

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Алексей Кудрин заявил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Тревожная новость появилась в его Твиттере.
"Пока проходит сносно", – сообщил он.
Кудрин добавил, что ушел на самоизоляцию. Сейчас глава Счетной палаты проходит курс лечения.
Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 2, 2020
Пользователи пожелали Кудрину скорейшего выздоровления и призвали крепиться. Сам он в своем посте призвал россиян беречь себя.
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