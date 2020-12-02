Кудрин заразился коронавирусом

Глава Счетной палаты лично известил об этом общественность

Алексей Кудрин заявил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Тревожная новость появилась в его Твиттере.

"Пока проходит сносно", – сообщил он.

Кудрин добавил, что ушел на самоизоляцию. Сейчас глава Счетной палаты проходит курс лечения.

Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя! — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 2, 2020

Пользователи пожелали Кудрину скорейшего выздоровления и призвали крепиться. Сам он в своем посте призвал россиян беречь себя.