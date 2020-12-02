Матвиенко посадили на карантин

Председатель Совфеда остается в рабочем состоянии

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко вынуждена отменить все личные встречи, поскольку ей необходимо выдержать карантин после контакта с больным коронавирусом. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил ее заместитель Андрей Яцкин.

"Валентина Ивановна имела контакт с заболевшим коронавирусом, и по правилам ушла на самоизоляцию",

– пояснил вице спикер, отметив, что Матвиенко продолжает работать "в удаленном режиме", передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин заразился коронавирусом. Ожидалось, что он выступит 2 декабря в Совете Федерации с докладом по федеральному бюджету на 2021 год.

Николай ВИКТОРОВ

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