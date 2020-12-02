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В условиях пандемии защитные маски следует носить не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах. Об этом говорится в новом руководстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее специалисты ВОЗ разрешали не носить маски на улицах. В обновленных рекомендациях указано, что защищать дыхательные пути нужно везде, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию от полутора метров.
Правила касаются всех взрослых и детей старше 12 лет.
По последним данным, в мире инфицированы COVID-19 уже более 63,7 миллиона человек. В России за последние сутки коронавирус подтвержден у 25345 граждан. Количество умерших вновь побило печальный рекорд предыдущих дней.
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