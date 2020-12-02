Глава РФ сообщил, что учреждения построены Минобороны

Новые медцентры для лечения больных COVID-19 открываются в России. Такое заявление сделал сегодня, 2 декабря, президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, в стране в скором времени начнут функционировать четыре центра, построенные Минобороны России. Два медучреждения находятся в Астрахани, по одному – в Пскове и Североморске. Российский лидер добавил, что еще один медцентр откроется в этом месяце в Южно-Сахалинске.

Глава РФ также сообщил, что медицинские центры Астрахани и Пскова отойдут в распоряжение региональных властей. Остальные будут находиться в ведении российского военного ведомства, отмечает Regnum.