Курс рубля
- Экономист озвучила причину шаткого положения рубля
- Инвесторы массово отказываются от доллара - СМИ
- Курс евро резко перескочил отметку в 91 рубль
674 новости
Новые медцентры для лечения больных COVID-19 открываются в России. Такое заявление сделал сегодня, 2 декабря, президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, в стране в скором времени начнут функционировать четыре центра, построенные Минобороны России. Два медучреждения находятся в Астрахани, по одному – в Пскове и Североморске. Российский лидер добавил, что еще один медцентр откроется в этом месяце в Южно-Сахалинске.
Глава РФ также сообщил, что медицинские центры Астрахани и Пскова отойдут в распоряжение региональных властей. Остальные будут находиться в ведении российского военного ведомства, отмечает Regnum.
В 1989 г. была открыта возможность для продвижения НАТО на восток
Племянница экс-полковника ГРУ записала разговор с сестрой