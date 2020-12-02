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Правительство Санкт-Петербурга решило запретить работу общепитов с 30 декабря 2020 по 3 января 2021 года. Соответствующее постановление за подписью губернатора города Александра Беглова опубликовано на официальном сайте Смольного.
Согласно приведенным данным, с 4 декабря петербуржцам запрещено посещать аквапарки и океанариумы. В торговых центрах приостанавливается работа музеев и театров.
В постановлении также указывается, что с 4 декабря 2020 года в Петербурге ужесточаются требования к организации любых массовых мероприятий, в которых численность зрителей превышает 50 человек.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор решил закрыть в Петербурге Ледовый дворец после скандального концерта рэп-исполнителя Басты.
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