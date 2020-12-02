Школьникам Москвы продлили дистанционное обучение

Глава столицы намерен лично проконтролировать выполнение своего указа

Учащиеся старших классов Москвы продолжат обучение в дистанционном формате до конца второй четверти. Соответствующее решение принял глава российской столицы Сергей Собянин.

В опубликованном документе отмечается, что градоначальник намерен взять выполнение опубликованного указа под личный контроль.

Ранее для московских школьников дистанционный формат действовал до 6 декабря текущего года.

Напомним, в Москве по решению властей города карантинные меры продлены до середины января 2021 года.

Егор МАЛКОВ

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