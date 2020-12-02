Беглов предупредил об ужесточении коронавирусных мер в Санкт-Петербурге

В городе дефицит лекарств

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что если ситуация по коронавирусу в городе ухудшится, то придется ужесточать меры. Однако и сейчас обстановка в связи с инфекцией сложилась не самая лучшая. 

Лишь за последние сутки в Санкт-Петербурге COVID-19 подхватили еще 3 684 человека. Всего инфекцию диагностировали 133 288 гражданам. Как рассказал Беглов, в городе ощущается дефицит лекарств – в том числе, предназначенных для борьбы с коронавирусом. 

Также в северной столице свободно более 6% коечного фонда, пишет РИА "Новости". 

"Еще раз хочу обратить внимание, что не бесконечны койки и врачи, если нагрузка будет увеличиваться, мы будем ужесточать меры просто-напросто", – заявил губернатор.

Сегодня в Санкт-Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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