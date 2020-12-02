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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что если ситуация по коронавирусу в городе ухудшится, то придется ужесточать меры. Однако и сейчас обстановка в связи с инфекцией сложилась не самая лучшая.
Лишь за последние сутки в Санкт-Петербурге COVID-19 подхватили еще 3 684 человека. Всего инфекцию диагностировали 133 288 гражданам. Как рассказал Беглов, в городе ощущается дефицит лекарств – в том числе, предназначенных для борьбы с коронавирусом.
Также в северной столице свободно более 6% коечного фонда, пишет РИА "Новости".
"Еще раз хочу обратить внимание, что не бесконечны койки и врачи, если нагрузка будет увеличиваться, мы будем ужесточать меры просто-напросто", – заявил губернатор.
Сегодня в Санкт-Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса.
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