Озвучена стоимость российской вакцины от коронавируса

Цена препарата для всех стран будет единой

Вакцина от коронавируса будет стоить менее $10 за одну дозу. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, препарат будет продаваться по одинаковой цене во всех странах. Среди задач РФПИ Дмитриев выделил стремление сделать лекарство доступным для всех, передает РИА "Новости".

А вот для россиян вакцина от коронавируса будет бесплатной, заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова. Сделать прививку жители нашей страны смогут уже на следующей неделе.