В Подмосковье назвали города с наибольшим числом зараженных COVID-19

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Подмосковье занимает третье место по количеству новых пациентов с коронавирусом. Оперштаб назвал самые крупные очаги заражения в регионе.
Открывает список Истра – сегодня там обнаружили 59 новых случаев коронавируса. Затем идет Королев с 56 пациентами за сутки, замыкает тройку Серпухов с 51 зараженным, сообщает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".
Непростая ситуация также в Воскресенске, Ленинском округе, Мытищах, Реутове, Раменском округе и Домодедове, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Всего в России на сегодняшний день коронавирусом заболели 2 347 401 человек, 25 345 из них – за минувшие сутки.
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