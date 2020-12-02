В Подмосковье назвали города с наибольшим числом зараженных COVID-19

За последние сутки в Московской области выявили 1148 случаев

Подмосковье занимает третье место по количеству новых пациентов с коронавирусом. Оперштаб назвал самые крупные очаги заражения в регионе.

Открывает список Истра – сегодня там обнаружили 59 новых случаев коронавируса. Затем идет Королев с 56 пациентами за сутки, замыкает тройку Серпухов с 51 зараженным, сообщает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

Непростая ситуация также в Воскресенске, Ленинском округе, Мытищах, Реутове, Раменском округе и Домодедове, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Всего в России на сегодняшний день коронавирусом заболели 2 347 401 человек, 25 345 из них – за минувшие сутки.