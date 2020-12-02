В ООН заявили о готовности принять неожиданное предложение Путина

В ООН заявили о готовности принять неожиданное предложение Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Организация возлагает большие надежды на российских фармацевтов

Россия является единственной страной, предложившей свою вакцину для сотрудников ООН. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, в настоящее время ООН продолжает обсуждение с российской стороной и ВОЗ по использованию вакцины, произведенной в РФ. Также Дюжаррик заявил, что при доступности вакцины препаратом воспользуется и генсек Антониу Гуттериш.

Согласно приведенным данным, 3 ноября разработчики препарата представили разработку во время виртуального мероприятия, проходившего на полях сессии Генассамблеи ООН.

Представитель организации добавил, что Гуттериш хотел бы убедиться в том, что произведенная вакцина окажется в открытом доступе для всех нуждающихся, в том числе для сотрудников, которые работают "на переднем краю", передает РИА "Новости".

Напомним, в сентябре российский лидер Владимир Путин обратился к миру с трибуны ООН, заявив, что Москва готова предоставить для сотрудников ООН свою вакцину против коронавирусной инфекции на безвозмездной основе. Также президент России отметил, что в Кремль уже поступали соответствующие обращения.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в ближайшие несколько дней начнется массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в России

Процедура будет бесплатной и добровольной

Путин использовал в Карабахе новый ловкий тактический прием - СМИ

Москва после сбитого вертолета выдвинула Баку жесткий ультиматум

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей