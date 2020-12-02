Организация возлагает большие надежды на российских фармацевтов

Россия является единственной страной, предложившей свою вакцину для сотрудников ООН. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, в настоящее время ООН продолжает обсуждение с российской стороной и ВОЗ по использованию вакцины, произведенной в РФ. Также Дюжаррик заявил, что при доступности вакцины препаратом воспользуется и генсек Антониу Гуттериш.

Согласно приведенным данным, 3 ноября разработчики препарата представили разработку во время виртуального мероприятия, проходившего на полях сессии Генассамблеи ООН.

Представитель организации добавил, что Гуттериш хотел бы убедиться в том, что произведенная вакцина окажется в открытом доступе для всех нуждающихся, в том числе для сотрудников, которые работают "на переднем краю", передает РИА "Новости".

Напомним, в сентябре российский лидер Владимир Путин обратился к миру с трибуны ООН, заявив, что Москва готова предоставить для сотрудников ООН свою вакцину против коронавирусной инфекции на безвозмездной основе. Также президент России отметил, что в Кремль уже поступали соответствующие обращения.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в ближайшие несколько дней начнется массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции.