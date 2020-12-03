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За сутки в России заразились 28 145 жителей. В целом от инфекции из Китая пострадали 2 375 546 граждан в 85 регионах, передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В Москве тесты на COVID-19 дали положительный результат у 7 750 человек. В Петербурге зараженных стало больше на 3 692 горожанина. В Московской области инфекцию из Китая подцепили 1 193 жителя.
Только за последние сутки в нашей стране погибли 554 инфицированных. За весь период распространения коронавируса не стало 41 607 жителей.
Излечились от COVID-19 еще 29 502 россиянина. Со времени начала эпидемии, по сведениям Оперштаба, выздоровели 1 859 851 человек.
Накануне стало известно об ужесточении ограничений из-за коронавируса. По новым требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), защитные маски следует носить и в закрытых помещениях, и вне их.
Ранее одна из российских
телеведущих сообщила, что знает, когда закончится пандемия.
По ее словам, звезды подсказали, что это произойдет 21
марта.
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