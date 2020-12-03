Запись будет открыта с завтрашнего дня

С 4 декабря открывается электронная запись на вакцинацию от COVID-19 в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря.

"В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины", – отметил градоначальник.

В первую очередь прививками будут обеспечены граждане из групп риска, сообщил Сергей Собянин на своем официальном сайте. По мере поступления новый партий лекарств список будет расширяться.

Ранее ВОЗ ужесточил ограничения, связанные с коронавирусом. По новым требованиям, защитные маски следует носить и в закрытых помещениях, и вне их.

