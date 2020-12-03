Терпеть неудобства горожанам и гостям столицы придется еще полгода

Большинство действующих ограничений в Москве сохранятся как минимум до лета 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра города Владимир Ефимов в четверг, 3 декабря.

По его словам, власти столицы рассчитывают снять основную часть ограничений к середине 2021 года. При этом никаких новых мер вводить в Москве пока не собираются.

"Введенных ограничений достаточно",

– приводит слова Ефимова РИА "Новости".

Сейчас пожилым жителям столицы и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашнюю самоизоляцию. Им отменен бесплатный проезд в общественном транспорте. Учащиеся вузов, колледжей и школьники с 6 по 11 классы переведены на дистанционное обучение. Массовые мероприятия разрешены про загрузке залов на 25%. Действуют и другие правила.

По данным на 3 декабря, в Москве подхватили COVID-19625189 жителей, из них за последние сутки заразились 7 750 человек. С 4 декабря в столице можно записаться на бесплатную прививку от коронавируса.