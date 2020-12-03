В России ускорят выдачу результатов тестов на COVID-19

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Роспотребнадзор намерен сократить срок выдачи результатов проведенного тестирования на COVID-19 до одного дня и меньше. Соответствующее заявление сделала глава ведомства Анна Попова.

Руководитель службы отметила, что в настоящее время срок выдачи итогов тестирования составляет двое суток (48 часов).

По словам Поповой, примерно 12% обращений происходят по причине нарушений установленных сроков, о чем она заявила в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия 1".

Егор МАЛКОВ

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