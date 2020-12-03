Время на выявление инфекции собираются свести к минимуму

Роспотребнадзор намерен сократить срок выдачи результатов проведенного тестирования на COVID-19 до одного дня и меньше. Соответствующее заявление сделала глава ведомства Анна Попова.



Руководитель службы отметила, что в настоящее время срок выдачи итогов тестирования составляет двое суток (48 часов).

По словам Поповой, примерно 12% обращений происходят по причине нарушений установленных сроков, о чем она заявила в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия 1".