Общее число зараженных приближается к 65 миллионам

В мире продолжает бушевать пандемия коронавируса. Так, общее количество летальных исходов превысило полтора миллиона.

По состоянию на 3 декабря число жертв достигло 1 501 157 человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

Также по данным университета, за весь период пандемии было выявлено 65 миллионов зараженных, из которых 41,7 миллиона человек смогли выздороветь, уточняет "МИР24".

Ранее Всемирная организация здравоохранения оценила идею ввести коронавирусные паспорта после начала массовой вакцинации.