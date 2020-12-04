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В России за сутки выявлены 27 403 инфицированных. За все время пандемии заразились 2 402 949 человек, отмечает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В Москве заболели еще 6 868 горожан. В Петербурге COVID-19 диагностировали у 3 694 жителей. В Московской области тесты на коронавирус 1 223 человек дали положительный результат.
Число жертв инфекции из Китая выросло на 569 россиян. В целом со времени начала эпидемии погибли 42 176 зараженных.
За сутки в нашей стране выздоровели еще 28 901 житель. В общей сложности, от COVID-19 излечились 1 888 752 человека, сообщает Оперштаб.
Во время пандемии коронавируса нужно еще пристальнее следить за своим здоровьем. И для его поддержки совсем не обязательно применять лекарства. Можно просто добавить в свой рацион продукты, укрепляющие иммунитет.
Ранее на Западе обвинили Россию в активном
распространении дезинформации, касающейся пандемии коронавируса в Евросоюзе. Якобы с помощью этого наша
страна пытается подорвать демократические
дискуссии, обострить социальную
поляризацию и улучшить собственный имидж.
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