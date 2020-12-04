В Москве открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса

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В Москве начинается массовая вакцинация от COVID-19. В первую очередь прививаться будут люди, входящие в группу риска, и те, кто ежедневно по долгу службы контактирует с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб.
Всего на территории города было открыто 70 прививочных пунктов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
По мере поступления препарата список категорий для записи на вакцинацию будет расширен. В будущем она станет доступна для всех жителей столицы.
Ранее Всемирная организация здравоохранения прокомментировала идею ввести коронавирусные паспорта после начала массовой вакцинации.
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