В Москве открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса

В столице было развернуто 70 прививочных пунктов

В Москве начинается массовая вакцинация от COVID-19. В первую очередь прививаться будут люди, входящие в группу риска, и те, кто ежедневно по долгу службы контактирует с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб. 

Всего на территории города было открыто 70 прививочных пунктов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. 

По мере поступления препарата список категорий для записи на вакцинацию будет расширен. В будущем она станет доступна для всех жителей столицы. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения прокомментировала идею ввести коронавирусные паспорта после начала массовой вакцинации. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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