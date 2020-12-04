На Украине не поверили в существование российской вакцины

На Украине не поверили в существование российской вакцины
Фото: АГН Москва
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Незалежная доверяет только американскому препарату от COVID-19

Российской противокоронавирусной вакцины нет. Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Препарат, созданный в РФ не прошел третью стадию проверки. А поскольку это самый важный этап испытания для определения пользы и безопасности, выходит, этой вакцины не существует, пояснил министр телеканалу "Украина 24".

В Незалежной решили приобретать у США вакцину от инфекции из Китая. Уже идут переговоры о закупке Pfizer и Moderna, отметил Степанов.  

На сегодняшний день 722 679 жителей Украины заражены COVID-19. Скончались 12213 зараженных, излечились от коронавируса 339 378 граждан Незалежной.

В России уже через несколько дней собираются начать вакцинацию населения. Сначала прививку собираются делать врачам и учителям. Электронная запись желающих пройти эту бесплатную и добровольную процедуру уже открылась.

Военных вакцинируют с конца ноября. Были привиты 2,5 тысячи солдат и офицеров. До конца 2020 года планируют охватить 80 тысяч армейцев.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

хохол, вылизывать очко хозяина
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Да плевать на фантазии лохлов.
Гость
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Grumbler
И правильно делают, что не верят. За такой короткий срок нельзя создать и ОТТЕСТИРОВАТЬ препарат. Чудес не бывает. Нужно время. 9 женщин не могут родить ребенка за один месяц.
Технология и принцип действия этой вакцины был разработан в России ещё в 2012 году, когда Россией была создана единственная в мире вакцина от Эболы. В "Спутник <цензура>" был применен тот же векторный принцип и он уже не требует длительной разработки. Хватило 3 месяцев с тех пор как получили образец штамма этого вируса от китайцев. Вам надо больше читать и узнать о реальности. а не выставлять свою личную некомпетентность на подобие украниства
Гость
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Grumbler
И правильно делают, что не верят. За такой короткий срок нельзя создать и ОТТЕСТИРОВАТЬ препарат. Чудес не бывает. Нужно время. 9 женщин не могут родить ребенка за один месяц.
тебя же родили - значит могут :))
Grumbler
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И правильно делают, что не верят. За такой короткий срок нельзя создать и ОТТЕСТИРОВАТЬ препарат. Чудес не бывает. Нужно время. 9 женщин не могут родить ребенка за один месяц.
Гость
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нэзалэжну жрюнляндию спасет укол пиндоского бензина! сугс!
Гость
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Главное ни в коем случае не продавать Украине вакцину,если и будут закупать,то через третьи страны. Иначе эти ублюдки потом все смерти будут списывать на вакцину.
Гость
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Только пендоская вакцина для укрожопов существует? Дак пусть законопатят сибю ее в очко по самое не балуй и скачут с кастрюлями
Гость
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Вакцина, мост, СП-2 и прочее.
Всё, что угрожает разрушить иллюзорный и хрупкий мир хохлов, они объявляют несуществующим.
Как ребёнок, закрывающий глаза, когда ему страшно.
Гость
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Окночательно третью фазу испытаний ни одна из вакцин не прошла.
Украинцам этого не понять. Они таких понятий не разумеют
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Впрочем, унизиться действующий глава Незалежной может и перед предшественником - в этом случае ему тоже обещают помощь

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