Незалежная доверяет только американскому препарату от COVID-19

Российской противокоронавирусной вакцины нет. Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Препарат, созданный в РФ не прошел третью стадию проверки. А поскольку это самый важный этап испытания для определения пользы и безопасности, выходит, этой вакцины не существует, пояснил министр телеканалу "Украина 24".

В Незалежной решили приобретать у США вакцину от инфекции из Китая. Уже идут переговоры о закупке Pfizer и Moderna, отметил Степанов.

На сегодняшний день 722 679 жителей Украины заражены COVID-19. Скончались 12213 зараженных, излечились от коронавируса 339 378 граждан Незалежной.

В России уже через несколько дней собираются начать вакцинацию населения. Сначала прививку собираются делать врачам и учителям. Электронная запись желающих пройти эту бесплатную и добровольную процедуру уже открылась.

Военных вакцинируют с конца ноября. Были привиты 2,5 тысячи солдат и офицеров. До конца 2020 года планируют охватить 80 тысяч армейцев.