У пожилой женщины было несколько дополнительных тяжелейших заболеваний

В подмосковном городе Видное медикам удалось спасти жизнь пенсионерке с подтвержденным коронавирусом. У нее было поражено 90% легких и двусторонняя пневмония.

Женщину 68 лет привезли в районную больницу в очень тяжелом состоянии. Положение было критическим, так как пациентка страдала гипертонией,недостаточным кровообращением и диабетом.

Врачи обнаружили, что у пациентки осталось только 10% дыхательной поверхности легких. Они сразу отправили ее в палату интенсивной терапии и подключили к аппарату для насыщения кислородом, сообщили в минздраве Московской области.

Оперативно проведенные диагностика и лечение дали положительные результаты. Жизни пенсионерки больше ничего не угрожает.

На данный момент ее состояние улучшилось – она дышит сама и может ходить, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Очень скоро пациентку поместят в отделение, где находятся выздоравливающие от COVID-19.