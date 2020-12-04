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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в пятницу, 4 декабря, в Москве началась вакцинация от коронавируса. Пока речь идет о возможности записаться на прививку онлайн. Прививочные пункты заработают завтра, 5 декабря. Градоначальник сообщил, что за пять часов записалось пять тысяч человек.
Среди тех, кто был в первых рядах – врачи, преподаватели, социальные работники. Именно эти люди на фоне пандемии коронавируса больше остальных россиян подвержены риску, пояснил Собянин в своем блоге.
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