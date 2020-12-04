"Все под контролем": Лукашенко призвал белорусов поменьше смотреть телевизор

"Все под контролем": Лукашенко призвал белорусов поменьше смотреть телевизор
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Батька обратился к больным коронавирусом пациентам

Текущая эпидемиологическая ситуация в Белоруссии является непростой, однако власти контролируют происходящее. Такое заявление сделал сегодня, 4 декабря, президент республики Александр Лукашенко в ходе визита в один из областных роддомов в Витебске, где находятся пациенты, зараженные коронавирусом.

Сам белорусский лидер явился в медучреждение в белом халате и маске. Лукашенко провел осмотр в родильном отделении, поговорив с роженицами и успокоив молодых мам, что все будет хорошо.

"Ситуация непроста, но все под контролем", – приводит заявление Лукашенко "Спутник Беларусь".

Также глава республики отметил, что еще в первую волну многие пытались сравнить COVID-19 c онкологическими заболеваниями, уверяя, что коронавирус гораздо страшнее рака. В итоге же, уверен Лукашенко, опасения не оправдались. А когда население начинает проявлять излишнее беспокойство и постоянно смотреть телевизор, начинается "ай-ай-ай".

Лукашенко призвал пациентов не переживать за происходящее, поблагодарив рожениц за малышей. Белорусский лидер добавил, что решил совершить рабочую поездку в Витебск, чтобы проверить текущее положение дел в местах лечения зараженных коронавирусом.

Ранее Лукашенко посетил больницу Минска, где медперсонал показал ему, как коронавирус поражает легкие человека.

Егор МАЛКОВ

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