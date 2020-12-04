Вакцинация от коронавируса в Москве: что нужно знать

Вакцинация от коронавируса в Москве: что нужно знать
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Главное о прививках от COVID-19 - в нашем обзоре

5 декабря в российской столице начинается вакцинация против коронавирусной инфекции. За день до начала процедуры в Москве стартовала онлайн-запись на прививку.

Кто может записаться

В первую очередь входят представители группы риска – работники образовательной и здравоохранительной сфер, а также сотрудники городских социальных служб. В скором времени власти обещают расширить перечень. Вакцинация от COVID-19 проводится на добровольной и бесплатной основе.

Также для возможности прохождения процедуры возраст пациента должен составлять от 18 до 60 лет.

Какие документы потребуются для процедуры

Для вакцинации необходим полис об обязательном медицинском страховании, паспорт и справка с места работы, призванная доказать трудоустройство прививаемого в той профессиональной сфере, в которой работают группы риска.

Как проходит вакцинация

Для прохождения процедуры предусмотрено два этапа. Первый шаг предусматривает онлайн-запись. На повторную процедуру вызовут автоматически. Уже подготовлены все необходимые условия – городские власти создали единую информационную систему для записи жителей столицы, подготовили склады с холодильными емкостями и организовали прививочные пункты. Персонал, задействованный в массовой вакцинации, прошел необходимое обучение.

Сама процедура займет не менее часа, включая предварительный осмотр врача и подготовку терапевта.

Кому запрещено прививаться

Процедура исключена для той категории граждан, которые страдают хроническими заболеваниями на стадии обострения, а также беременных, а также кормящих мам. Исключение распространяется и на больных ОРВИ (а также тех, кто болел в течение 14 дней до дня прививания), россиян, прививавшихся от других инфекций в течение последних 30 дней, и принимавших участие в клинических испытаниях вакцины.

Где пройдет процедура

В настоящее время в российской столице есть 70 пунктов, которые действуют на базе местных поликлиник. 

Подробная информация доступна на официальном портале городской мэрии.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что на сегодняшний день Россия проводит итоговые испытания двух вакцин, прошедших госрегистрацию – "Спутник V", созданный учеными центра Гамалеи, и "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Оба препарата доказали свою эффективность и безопасность для здоровья прививаемых.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что на процедуру вакцинации от коронавируса сегодня уже успели записаться 5 тыс. жителей.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Интересно, а что делать тем, кому 60+?? С них вообще начинать нужно было! Или это происки пенсионного фонда??
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