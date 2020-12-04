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Сергей Собянин, говоря об эпидемиологической обстановке в столице, посоветовал жителям не расслабляться. По данным на четвертое декабря, в городе коронавирус обнаружили еще у 6 868 человек.
Заявление о том, что еще рано ослаблять все ограничения и меры безопасности, мэр Москвы сделал в эфире телеканала "Россия 1".
Напомним, ранее Сергей Собянин объявил, что в Москве началась вакцинация от коронавируса. С 5-го декабря в столице заработают прививочные пункты. Сделать прививку первыми смогут врачи, преподаватели и социальные работники.
Более подробно о старте прививочной кампании – в материале от "Утро.ру".
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