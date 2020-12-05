Опасную инфекцию в нашей стране подцепили еще 28 782 граждан

В России, как и во всем мире, продолжает буйствовать вторая волна коронавируса. Согласно последним данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки носителями вируса стали еще 28 782 человека. За все время пандемии в нашей стране были заражены 2 431 731 россиян.



Москва все также на первом месте по числу новых инфицированных. За сутки число москвичей-носителей COVID-19 пополнилось на 7 993 человека. Следом в печальном рейтинге идет Северная столица. За сутки заболели еще 3 726 петербуржцев. В Московской области за прошедший день инфекцию подхватили 1 246 жителей региона.

Новый коронавирус за день убил еще 508 наших сограждан. За все время тяжелой эпидемиологической обстановки скончались 42 684 зараженных.

При этом медики прикладывают максимум усилий для сохранения жизни заболевших россиян. За сутки от COVID-19 полностью вылечились 27 644 пациента. В общей сложности, вирус смогли перебороть 1 916 396 инфицированных.

Для того чтобы оградить себя от вирусных заболеваний, нужно укреплять иммунитет. В первую очередь, следует пересмотреть меню, так как употребление определенных продуктов может укрепить здоровье.