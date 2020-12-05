Cвежая статистика по коронавирусу в России на 5 декабря

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 5 декабря
Дезинфекция, коронавирус. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Опасную инфекцию в нашей стране подцепили еще 28 782 граждан

В России, как и во всем мире, продолжает буйствовать вторая волна коронавируса. Согласно последним данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки носителями вируса стали еще 28 782 человека. За все время пандемии в нашей стране были заражены 2 431 731 россиян.

Москва все также на первом месте по числу новых инфицированных. За сутки число москвичей-носителей COVID-19 пополнилось на 7 993 человека.  Следом в печальном рейтинге идет Северная столица. За сутки заболели еще 3 726 петербуржцев. В Московской области за прошедший день инфекцию подхватили 1 246 жителей региона.

Новый коронавирус за день убил еще 508 наших сограждан. За все время тяжелой эпидемиологической обстановки скончались 42 684 зараженных.

При этом медики прикладывают максимум усилий для сохранения жизни заболевших россиян. За сутки от COVID-19 полностью вылечились 27 644 пациента. В общей сложности, вирус смогли перебороть 1 916 396 инфицированных.

Для того чтобы оградить себя от вирусных заболеваний, нужно укреплять иммунитет. В первую очередь, следует пересмотреть меню, так как употребление определенных продуктов может укрепить здоровье.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Вакцинация от коронавируса в Москве: что нужно знать

Главное о прививках от COVID-19 - в нашем обзоре

Американское СМИ внесло Путина в отдельный список "главных людей" 2020 года

Главу РФ обошла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей