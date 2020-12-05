Роспотребнадзор опечатал Adrenaline Stadium за нарушения мер безопасности во время концерта

Роспотребнадзор опечатал Adrenaline Stadium за нарушения мер безопасности во время концерта
Группа "Кипелов". Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/www.globallookpress.com
На фоне пандемии коронавируса в клубе не соблюдали требования по профилактике распространения коронавируса

Антиковидные меры нарушили на концерте группы "Кипелов", который состоялся накануне. Клуб опечатали до решения суда, заявил начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека московского управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов.

Администрация клуба не обеспечила контроль за соблюдением безопасной дистанции на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Также должным образом не проследили за тем, чтобы гости Adrenaline Stadium надевали маски и перчатки, как того требуют антиковидные правила. Все это может привести к росту заболеваемости коронавирусом, подчеркнул Худобородов в разговоре с АГН "Москва".

По словам собеседника агентства, клубу грозит наказание – либо штраф до 500 тысяч рублей, либо приостановка работы сроком до 90 суток. Отдел управления Роспотребнадзора по Москве в САО завел административное дело. Помещения клуба опечатали.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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