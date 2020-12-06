От COVID-19 умерли 457 человек

Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. Так, за сутки в России диагноз подтвердили у 29 039 жителей. За все время заразились 2 460 770 человек.

В Москве, которая по-прежнему находится на первом месте печального рейтинга, заболели 7512 горожан. В Санкт-Петербурге инфекцию из Китая подхватили 3753 россиян. В Московской области выявлено 1295 новых случаев.

Умерли от коронавируса 457 пациентов. Всего эпидемия унесла жизни 43 141 россиян.

Выздоровели от COVID-19 21 342 человек. За все время излечиться удалось 1 937 738 жителям страны.

Накануне в Москве началась вакцинация от коронавируса. "Утро.ру" рассказывало, что нужно знать об этой процедуре. Тем временем мэр города призвал горожан не расслабляться, пока идет борьба с COVID-19.