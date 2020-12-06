Больше 29 тысяч заболевших: свежая статистика по коронавирусу в России на 6 декабря

Больше 29 тысяч заболевших: свежая статистика по коронавирусу в России на 6 декабря
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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От COVID-19 умерли 457 человек

Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. Так, за сутки в России диагноз подтвердили у 29 039 жителей. За все время заразились 2 460 770 человек.

В Москве, которая по-прежнему находится на первом месте печального рейтинга, заболели 7512 горожан. В Санкт-Петербурге инфекцию из Китая подхватили 3753 россиян. В Московской области выявлено 1295 новых случаев.

Умерли от коронавируса 457 пациентов. Всего эпидемия унесла жизни 43 141 россиян.

Выздоровели от COVID-19 21 342 человек. За все время излечиться удалось 1 937 738 жителям страны. 

Накануне в Москве началась вакцинация от коронавируса. "Утро.ру" рассказывало, что нужно знать об этой процедуре. Тем временем мэр города призвал горожан не расслабляться, пока идет борьба с COVID-19. 

Полина ИВАНОВА

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