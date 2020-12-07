Численность населения в нашей стране уже сократилась из-за COVID-19 на 43 597 жителей

Только за сутки в России выявлено 28 142 заболевших. В общей сложности, как сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, инфекцию из Китая подцепили 2 488 912 граждан.

В Москве заразились еще 7 279 жителей. В Петербурге за день тесты на COVID-19 дали положительный результат у 3 741 человека. В Московской области коронавирус обнаружили у 1315 жителей.

Количество погибших в нашей стране от коронавируса выросло еще на 456 человек. Скончались за все время пандемии 43 597 инфицированных.

За сутки излечились еще 18 850 россиян. С момента начала эпидемии выздоровели 1 956 588 человек, уточняет Оперштаб.

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что в столице еще рано ослаблять все ограничения и меры безопасности, связанные с коронавирусом. Число зараженных жителей столицы продолжает расти, и до окончательной победы над инфекцией еще далеко.

Как стало известно ранее, в 2021 году из-за распространения COVID-19 миру грозит масштабный голод. По словам представителя ООН, исходя из последних цифр и ситуации с пандемией в разных уголках планеты, это будет тяжелейший со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис, "буквально катастрофа".

