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Только за сутки в России выявлено 28 142 заболевших. В общей сложности, как сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, инфекцию из Китая подцепили 2 488 912 граждан.
В Москве заразились еще 7 279 жителей. В Петербурге за день тесты на COVID-19 дали положительный результат у 3 741 человека. В Московской области коронавирус обнаружили у 1315 жителей.
Количество погибших в нашей стране от коронавируса выросло еще на 456 человек. Скончались за все время пандемии 43 597 инфицированных.
За сутки излечились еще 18 850 россиян. С момента начала эпидемии выздоровели 1 956 588 человек, уточняет Оперштаб.
Московский мэр Сергей Собянин заявил, что в столице еще рано ослаблять все ограничения и меры безопасности, связанные с коронавирусом. Число зараженных жителей столицы продолжает расти, и до окончательной победы над инфекцией еще далеко.
Как стало известно
ранее, в 2021 году из-за распространения COVID-19 миру грозит масштабный голод. По словам представителя ООН,
исходя из последних цифр и ситуации с пандемией в разных уголках планеты, это будет
тяжелейший со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис, "буквально
катастрофа".
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