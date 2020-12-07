В Минздраве выступили с новым заявлением

Из-за второй волны коронавируса в России нужно пересмотреть возможность перемещения россиян между регионами, а также внутри них. Подобное заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции", – приводит его слова РИА "Новости".



Как рассказал Мурашко, ограничительные меры из-за коронавируса будут необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемию с помощью лекарств.

Однако в Минздраве заявили, что такая мера не предполагает введения каких-либо дополнительных ограничений.

Накануне количество заболевших коронавирусом в России поставило новый антирекорд. Китайскую инфекцию обнаружили более, чем у 29 тысяч россиян. За сутки от болезни скончались 457 пациентов.

В России в ближайшие дни должна начаться вакцинация от коронавируса. В столице уже подготовили прививочные пункты. Записаться на процедуру можно в режиме онлайн.