Передвижение россиян между регионами предложили ограничить

Передвижение россиян между регионами предложили ограничить
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
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В Минздраве выступили с новым заявлением

Из-за второй волны коронавируса в России нужно пересмотреть возможность перемещения россиян между регионами, а также внутри них. Подобное заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко. 

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции", – приводит его слова РИА "Новости". 

Как рассказал Мурашко, ограничительные меры из-за коронавируса будут необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемию с помощью лекарств.

Однако в Минздраве заявили, что такая мера не предполагает введения каких-либо дополнительных ограничений.

Накануне количество заболевших коронавирусом в России поставило новый антирекорд. Китайскую инфекцию обнаружили более, чем у 29 тысяч россиян. За сутки от болезни скончались 457 пациентов.

В России в ближайшие дни должна начаться вакцинация от коронавируса. В столице уже подготовили прививочные пункты. Записаться на процедуру можно в режиме онлайн. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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Гость
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Гость
Достали уже ограничениями. Лучше бы лечить научились, да лекарства эффективные нашли! А пока все это болтология, как и мытье тротуаров и автобусных остановок!!!
Так ты и научи, подскажи чем лечить новую болезнь от которой еще никто в мире не придумал лекарство? ДБ.
Гость
Ответить
Достали уже ограничениями. Лучше бы лечить научились, да лекарства эффективные нашли! А пока все это болтология, как и мытье тротуаров и автобусных остановок!!!
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