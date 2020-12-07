Болезнь возникает после долгого времени на аппарате ИВЛ

Некоторые пациенты с коронавирусом умирают не от него, а из-за суперинфекции, которая возникает уже в процессе лечения. Таким наблюдением поделился главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, новые бактерии очень устойчивы и бороться с ними довольно тяжело. Молекулярный биолог Константин Северинов объяснил, что новая болезнь возникает не из-за вируса – это бактериальная инфекция, которой подвержены люди, которое долгое время провели на аппарате ИВЛ.

"Эти бактерии встречаются в госпиталях, и для них характерна множественная лекарственная устойчивость. Просто потому, что в госпиталях постоянно применяются антибиотики",

– рассказал специалист "Новой газете".

Ранее стало известно о вспышке новой неизвестной болезни в Индии, из-за которой уже скончался один человек.