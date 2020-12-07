Столичная мэрия возлагает надежды на массовую вакцинацию населения

Администрация Москвы рассчитывает на победу над коронавирусной эпидемией в ближайшие месяцы. Соответствующее заявление сделала сегодня, 7 декабря, замглавы российской столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам госслужащей, созданная в городе система по борьбе с заболеванием вместе с массовой вакцинацией населения внесут вклад в борьбу с инфекцией.

Ракова добавила, что при тестировании каждого случая заражения медики уделяют большое внимание особенностям индивидуального протекания болезни для выявления контактов пациента. В Москве функционирует специальный колл-центр, который занимается этим вопросом, передает РИА "Новости".

Напомним, 5 декабря в российской столице стартовала массовая вакцинация населения.