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Администрация Москвы рассчитывает на победу над коронавирусной эпидемией в ближайшие месяцы. Соответствующее заявление сделала сегодня, 7 декабря, замглавы российской столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По словам госслужащей, созданная в городе система по борьбе с заболеванием вместе с массовой вакцинацией населения внесут вклад в борьбу с инфекцией.
Ракова добавила, что при тестировании каждого случая заражения медики уделяют большое внимание особенностям индивидуального протекания болезни для выявления контактов пациента. В Москве функционирует специальный колл-центр, который занимается этим вопросом, передает РИА "Новости".
Напомним, 5 декабря в российской столице стартовала массовая вакцинация населения.
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