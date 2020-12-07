Попова выказалась о неутешительной ситуации с коронавирусом в России

Два города определяют обстановку в стране

Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной. Наибольшее количество заболевших наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге, что в значительной степени определяет общую эпидемиологическую обстановку в стране.

По словам главы Роспотребнадзора, на Москву и Питер приходится до 40% заразившихся. Что касается среднесуточного показателя заболеваемости, то он составляет 18,8 на 100 тысяч населения, передает РИА "Новости".

Ранее власти столицы выразили надежду на скорую победу над вирусом. Поспособствовать этому должна начавшаяся вакцинация. 

Более подробно о ситуации с коронавирусом в России – в материале от "Утро.ру".

Анастасия ГОРЮНОВА

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