После Нового года город может пересечь "красную черту"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о сложной ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, Северная столица находится на грани локдауна.

Как сообщил Беглов в эфире "Радио России", больницы работают на максимальной мощности, а врачи на пределе.

Пока места для госпитализации больных COVID-19 есть, но после Нового года придется перепрофилировать все больницы под инфекционные, передает "Интерфакс".