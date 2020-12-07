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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о сложной ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, Северная столица находится на грани локдауна.
Как сообщил Беглов в эфире "Радио России", больницы работают на максимальной мощности, а врачи на пределе.
Пока места для госпитализации больных COVID-19 есть, но после Нового года придется перепрофилировать все больницы под инфекционные, передает "Интерфакс".
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