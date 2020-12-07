Антилидером списка стал Сергиев Посад

Оперативный штаб по коронавирусу в Подмосковье сообщил, что наибольшее число зараженных выявлено в Сергиевом Посаде и Красногорске. Так, диагноз подтвердили у 178 и 122 человек, соответственно.

На третьей строчке расположились Мытищи, где 87 новых случаев заболевания.

Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", следом идет Подольск с 71 зараженным, Королев (65) и Одинцово (59).