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Оперативный штаб по коронавирусу в Подмосковье сообщил, что наибольшее число зараженных выявлено в Сергиевом Посаде и Красногорске. Так, диагноз подтвердили у 178 и 122 человек, соответственно.
На третьей строчке расположились Мытищи, где 87 новых случаев заболевания.
Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", следом идет Подольск с 71 зараженным, Королев (65) и Одинцово (59).
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