Массовая вакцинация населения против COVID-19 в США под угрозой срыва

Американская фармпромышленность не успевает предоставить необходимое количество доз

Фармгигант Pfizer уведомил администрацию Белого дома о невозможности предоставить дополнительные дозы вакцин против COVID-19 до лета 2021 года. По информации СМИ, компания не сможет вовремя провести вакцинацию для населения Соединенных Штатов.

В 2020 году Вашингтон заключил контракт с Pfizer и немецкой BioNTech на покупку миллионов доз вакцин против инфекции. По контракту власти должны были заплатить обеим компаниям практически 2 млрд долларов.

Как отмечает The Washington Post, невозможность предоставить дополнительные вакцины вызвана отсутствием материалов, так как многие страны уже раскупили сырье, необходимое для разработки лекарственных препаратов против инфекции.

В Pfizer отказались комментировать информацию. При этом в компании отметили, что с американскими властями необходимо заключить отдельный договор.

Егор МАЛКОВ

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