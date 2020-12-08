Из-за COVID-19 в нашей стране еще на 562 жителя стало меньше

В России, согласно данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки инфицированы 26 097 человек. В целом выявлено 2 515 009 случаев заражения.

За последний день в Москве тесты на COVID-19 еще 5 232 человек дали положительный результат. В Петербурге инфекцию из Китая диагностировали у 3 734 горожан. В Московской области заболели 1 341 житель.

Количество жертв коронавируса в нашей стране за сутки увеличилось на 562 человека. Умерли с начала пандемии 44 159 зараженных.

Выздоровели за один день 24 938 инфицированных. За время пандемии излечились 1 981 526 россиян, передает Оперштаб.

Ситуация с коронавирусом в нашей стране остается напряженной. Наибольшее число зараженных – почти 40% – выявлено в Москве и Санкт-Петербурге. Это, по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, определяет общую эпидемиологическую обстановку в РФ.

Некоторые заболевшие умирают не от COVID-19, а из-за инфекции, возникшей в процессе лечения. Она грозит летальным исходом тем, кто долго был на аппарате ИВЛ, рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.