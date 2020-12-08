Киев рассчитывает на американскую вакцину от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов попросил американцев поставить страну в приоритет при распределении вакцины от коронавируса. Свою просьбу глава ведомства аргументировал сложными отношениями с Россией.

Министр в ходе телефонного разговора с временной поверенной в делах США Кристиной Квин заявил, что Киев хотел бы получить препарат в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".

"Украина находится в сверхсложных условиях из-за российской агрессии на Востоке нашей страны",

– уточнил Степанов. Он также добавил, что в ближайшие две недели стороны договорятся о поставках вакцины от COVID-19.

Квин заверила, что США сделают все возможное для помощи украинскому Минздраву. Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает позицию Киева, который решил отказаться от российской вакцины. Разговор Степанова и Квин опубликован на сайте украинского ведомства.

Ранее Степанов говорил, что Украина готова закупить "Спутник V", если эффективность вакцины подтвердит ВОЗ. Однако так как препарат, по словам министра, не прошел все стадии клинических испытаний, Киев начал переговоры о приобретении Pfizer и Moderna.