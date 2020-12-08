Некоторые люди неосознанно распространяют инфекцию

Новых пациентов с коронавирусом в России становится все больше, несмотря на ограничительные меры. Пульмонолог Александр Карабиненко объяснил, в чем заключается причина неутешительной статистики.

По словам врача, большое число пациентов с COVID-19, которые болеют бессимптомно, распространяют болезнь в обществе, так как игнорируют маски, перчатки и социальную дистанцию.

"Это менталитет и культурность нашего социума. Это никак не связано ни с самой инфекцией, ни со статистическими данными",

– добавил Александр Карабиненко в разговоре с Lenta.ru.

Однако стоит отметить, что в России также увеличилось количество тестирований. За счет этого и выявляется больше новых пациентов, передает URA.RU.

Свежую статистику по коронавирусу на утро 8 декабря ранее опубликовало "Утро.ру".