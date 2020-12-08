Курс рубля
- Курс доллара в декабре достигнет 80 рублей: российские эксперты настроены пессимистично
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Употребление спиртного запрещается минимум за две недели до прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Руководитель надзорной службы добавила, что после вакцинации употреблять спиртное запрещено 42 дня.
Также Попова уточнила, что выработка иммунитета занимает трехнедельный срок между двумя инъекциями. Также 21 день должен пройти после процедуры. Во время первой половины указанного периода формируется иммунитет, передает "Комсомольская правда".
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что текущая эпидемиологическая ситуация в России остается непростой.
Грядущие изменения в финансовой системе спровоцировали слухи о конфискации денег
Правительство полуострова пытается решить проблему с многочисленными объектами, собственники которых неизвестны