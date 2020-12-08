Населению придется соблюдать строгие правила ради здоровья

Употребление спиртного запрещается минимум за две недели до прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Руководитель надзорной службы добавила, что после вакцинации употреблять спиртное запрещено 42 дня.

Также Попова уточнила, что выработка иммунитета занимает трехнедельный срок между двумя инъекциями. Также 21 день должен пройти после процедуры. Во время первой половины указанного периода формируется иммунитет, передает "Комсомольская правда".

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что текущая эпидемиологическая ситуация в России остается непростой.