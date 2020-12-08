Врач назвал единственный способ остановить эпидемию COVID-19

Взять ситуацию под контроль получится осенью следующего года

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что единственным возможным способом остановить эпидемию коронавируса является вакцинация. 

По его словам, эта инфекция из Китая преобразуется в природно-очаговую. В первую волну эпидемии COVID-19 завозили в страну, летом очаги стали уже локальными, теперь же начался этот третий этап. Сейчас уже непонятно, откуда коронавирус распространяется, сказал врач в эфире "России 24". 

Именно поэтому вакцинация 70% людей станет защитой. Он также добавил, что к ноябрю 2021-го эпидемию можно будет обуздать, уточняет издание URA.RU.

Полина ИВАНОВА

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