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Зараженные коронавирусом россияне должны исключить из своего праздничного меню в Новый год копчености, а также блюда с острыми специями и высоким содержанием калорий, так как эта пища сильно нагружает ЖКТ, заявили диетологи.
Специалисты рекомендуют встретить Новый год более скромно – на столе у больных должны быть фрукты и овощи, тушеное мясо с рыбой и сырными шариками, а вместо шампанского необходим морс. По словам диетолога Елены Чедии, стоит исключить все блюда, которые раздражают желудок и кишечник. Самый оптимальный вариант – тушеные или свежие овощи. Медик также рекомендует отказаться от жареного мяса и рыбы в пользу варианта в отварном виде, передает телеканал "360".
Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова заявила, что цитрусовые должны быть необходимым элементом новогоднего стола – они разжижают кровяную жидкость и богаты содержанием витамина С. Из них можно приготовить вкусное желе.
Также эксперт посоветовала добавить в праздничное меню маринованный лук, слегка приправленный уксусом и настоявшийся сутки в холодильнике. Такой вариант не только является довольно приятной закуской, но и полезным блюдом с противовирусными свойствами. Лук может отлично дополнить тушеное мясо, курицу и рыбу.
Специалист также порекомендовала растереть сыр, добавив в него зелень с чесноком. Полученную смесь необходимо смешать в блендере, а затем обвалять в приправе – получатся весьма вкусные и противовирусные шарики, передает РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзор заявил о запрете алкоголя для вакцинации от коронавируса.
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