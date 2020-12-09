Cвежая статистика по коронавирусу в России на 9 декабря

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 9 декабря
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
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Из-за COVID-19 в нашей стране умерли уже 44 718 жителей

За сутки в России выявлено 26 190 случаев заражения. В целом инфекцию из Китая обнаружили у  2 541 199 человек, передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Москва удерживает лидерство в антирейтинге – там в течение дня заболели 5 145 жителей. В Петербурге тесты на COVID-19 еще 3 761 горожанина дали положительный результат. В Московской области заразились 1 372 человека.

За сутки в нашей стране из-за коронавируса не стало 559 зараженных. В целом пандемия унесла жизни 44 718 россиян.

Излечились за один день 26 266 человек. С начала эпидемии выздоровели 2 007 792 инфицированных, сообщает Оперштаб. 

Накануне стало известно, что единственным возможным способом остановить эпидемию коронавируса является вакцинация. И полностью взять ситуацию под контроль удастся не раньше осени 2021 года.

Ранее сообщалось, почему так быстро растет число пациентов с коронавирусом в России. Многие инфицированные COVID-19, которые переносят заболевание бессимптомно, заражают окружающих, так как не носят маски и перчатки, а также не соблюдают социальную дистанцию. 

Полина ДОРОЖКИНА

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