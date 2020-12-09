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За сутки в России выявлено 26 190 случаев заражения. В целом инфекцию из Китая обнаружили у 2 541 199 человек, передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Москва удерживает лидерство в антирейтинге – там в течение дня заболели 5 145 жителей. В Петербурге тесты на COVID-19 еще 3 761 горожанина дали положительный результат. В Московской области заразились 1 372 человека.
За сутки в нашей стране из-за коронавируса не стало 559 зараженных. В целом пандемия унесла жизни 44 718 россиян.
Излечились за один день 26 266 человек. С начала эпидемии выздоровели 2 007 792 инфицированных, сообщает Оперштаб.
Накануне стало известно, что единственным возможным способом остановить эпидемию коронавируса является вакцинация. И полностью взять ситуацию под контроль удастся не раньше осени 2021 года.
Ранее сообщалось, почему
так быстро растет число пациентов с коронавирусом в России. Многие
инфицированные COVID-19, которые переносят
заболевание бессимптомно, заражают окружающих, так как не носят маски и перчатки, а также не соблюдают социальную
дистанцию.
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