Премьер не исключил, что лекарство будет крайне популярно за рубежом

Михаил Мишустин заявил, что сейчас средство от коронавируса является довольно востребованным товаром. Он не исключил, что возможен буквально "взрывной спрос" на российское лекарство.

"Возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию как вакцина от коронавируса", – заявил премьер во время выступления на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России", пишет РИА "Новости".

Однако он подчеркнул, что при этом планируется в первую очередь снабдить вакциной россиян, а уже потом заняться поставками за рубеж.

Недавно стало известно, что на Украине решились на неожиданный шаг по российской вакцине от COVID-19.