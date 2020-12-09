Шесть человек умерли после вакцинации от COVID-19

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В ходе клинических испытаний вакцины Pfizer американско-немецкого производства скончались шесть человек. Об этом сообщили западные СМИ.
В испытаниях участвовали 44 тыс. человек, и лишь шесть случаев закончились летальным исходом. При этом Bloomberg уточняет, что лишь двое действительно получили препарат, остальные четверо были в группе плацебо.
Эффективность вакцины и ее дальнейшее применение обсудят на заседании, которое состоится сегодня. К тому же в Великобритании уже началась вакцинация этим препаратом, передает "Пятый канал".
Напомним, что сейчас Украина договаривается с США о поставках Pfizer и Moderna. В Киеве же от российского препарата "Спутник V" отказались, так как он якобы прошел не все испытания.
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