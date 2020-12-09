Шесть человек умерли после вакцинации от COVID-19

Решение о том, можно ли дальше применять препарат, будет принято на ближайшем заседании

В ходе клинических испытаний вакцины Pfizer американско-немецкого производства скончались шесть человек. Об этом сообщили западные СМИ.

В испытаниях участвовали 44 тыс. человек, и лишь шесть случаев закончились летальным исходом. При этом Bloomberg уточняет, что лишь двое действительно получили препарат, остальные четверо были в группе плацебо.

Эффективность вакцины и ее дальнейшее применение обсудят на заседании, которое состоится сегодня. К тому же в Великобритании уже началась вакцинация этим препаратом, передает "Пятый канал".

Напомним, что сейчас Украина договаривается с США о поставках Pfizer и Moderna. В Киеве же от российского препарата "Спутник V" отказались, так как он якобы прошел не все испытания.