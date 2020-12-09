Ограничительные меры начнут действовать сразу после новогодних праздников

На Украине будет введен строгий карантин с 8 по 24 января, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Об этом пишет РИА "Новости".

В ноябре в Незалежной действовал карантин выходного дня. Работали лишь аптеки, некоторые магазины и АЗС. Тем временем ситуация с эпидемией коронавируса в стране ухудшается. За прошедшие сутки в стране зафиксировали рекорд по смертности от инфекции – 276 человек умерли. Всего в Незалежной заразились за все время коронавирусом 845 343 жителей.