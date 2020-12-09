В Турции передумали отказываться от российской вакцины

Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
683 новости
Турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что на территории
страны стартуют токсикологические испытания российского препарата для
вакцинации от COVID-19 "Спутник
V".
После того, как вакцина пройдет проверки, турки готовы использовать российское средство для прививок, пишет РИА "Новости".
Таким образом, Коджа отказался от своих же слов. Несколько часов назад он заявлял, что наш препарат не соответствует надлежащей лабораторной практике и не годится туркам.
В Россию вернется эпоха вещевых рынков
Экс-глава "Роснано" сравнил блогера с вождем пролетариата