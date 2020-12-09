В Турции передумали отказываться от российской вакцины

Мнение Анкары изменилось всего за несколько часов

Турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что на территории страны стартуют токсикологические испытания российского препарата для вакцинации от COVID-19 "Спутник V".

После того, как вакцина пройдет проверки, турки готовы использовать российское средство для прививок, пишет РИА "Новости".

Таким образом, Коджа отказался от своих же слов. Несколько часов назад он заявлял, что наш препарат не соответствует надлежащей лабораторной практике и не годится туркам.

Ольга ФЕДОРОВА

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