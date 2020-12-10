Cвежая статистика по коронавирусу в России на 10 декабря

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 10 декабря
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
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Инфекция из Китая унесла жизни 562 человек в нашей стране

В России за одни сутки заболели 27 927 жителей. За все время пандемии COVID -19 нашли у 2 569 126 человек, информирует Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За последний день в Москве выявлено 6 730 случаев заражения. В Петербурге число инфицированных выросло на 3 774. Тесты на COVID-19, взятые в Московской области, дали положительный результат у 1 351 жителей.

Из-за коронавируса в нашей стране за сутки умерли 562 человека. С начала эпидемии скончались 45 280 россиян.

Выздоровели за один день 25 877 жителей. За время распространения инфекции излечились 2 033 669, по данным Оперштаба, зараженных.

Накануне стало известно, что в Турции отказались от российской вакцины против коронавируса. В Анкаре назвали препарат "Спутник V" ненадежным.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии большинство стран, популярных у граждан РФ для путешествий, не собираются открывать свои границы до осени 2021 года. Так что планировать заграничные поездки на следующий летний сезон бесполезно.

Полина ДОРОЖКИНА

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